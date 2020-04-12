SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Ekonomi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Ekonomi

KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nin isale hattının deniz geçişinde tespit edilen arızanın onarım çalışmaları adada su kesintisine mahal verilmeden bu yaz bitirilecek.

12.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:00
KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nin isale hattının deniz geçişinde tespit edilen arızanın onarım çalışmaları adada su kesintisine mahal verilmeden bu yaz bitirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan KKTC Su Temin Projesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde işletmeye alındı. Ocak ayında isale hattının deniz geçişinde arıza tespit edildi.

Yapılan incelemede, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun bilinmeyen bir nedenle deniz düzeyine çıktığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu onarım işinin yapılması için boru alım ihalesine çıkıldı.

Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanı'nda fabrika kuruluş çalışmalarına başlandı.

Ayrıca, arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin süreci de devam ediyor.

Boru ve parçaların temin edilmesiyle birlikte mayısta işin yapımına ilişkin sözleşme imzalanacak. Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziranda ise arıza onarım çalışmalarına başlanacak.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Geçitköy Barajı'nda bulunan yaklaşık 13,7 milyon metreküp suyun, içme suyu olarak şebekeye verilmesine devam edilecek, onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC'de herhangi bir su kesintisi olmayacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İbrahim Kalın, 'Türkiye IMF ile anlaştı' iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
'Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek' iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Ekonomi
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Milli Piyango'da korona dönemi! İkramiyeler evlere teslim edilecek Ekonomi
Milli Piyango'da korona dönemi! İkramiyeler evlere teslim edilecek
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Esra Balamir Levent Dörter Levent Yamanel
Spor Fatih Terim Lionel Messi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:14:18. #1.15#
title