KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu

KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasında askeri hareketlilik paniğe neden oldu.

07.10.2019 16:50
KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasında askeri hareketlilik paniğe neden oldu.


Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına hız vermesinin ardından Türk tarafında da askeri hareketlilik yaşandı. KKTC'nin Turizm kenti Girne semalarında saat 16.00 sularında peşi sıra gözüken 7 askeri taaruz helikopteri vatandaşlar arasında heyecana neden oldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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