KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
 - Güncelleme:
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen 3 adet "Ares FB 35" sahil güvenlik botunun, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen 3 adet "Ares FB 35" sahil güvenlik botunun, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tedarik edilen 3 adet" Ares FB 35" sahil güvenlik botu için Girne Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Sahil güvenlik botları, törenle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Kıbrıs, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title