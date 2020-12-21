KKTC Sahil Güvenlik Ekipleri 1 yaşındaki göçmen bebeği ölümden kurtardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Akdeniz'in soğuk sularında hipotermi (vücudun ısı kaybetmesi) geçiren Suriye uyruklu 1 yaşındaki Rahaf Karim adlı bebeği ölümden kurtardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kaçak göçmenlere yönelik nefes kesen operasyonları sürüyor. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 19 Aralık'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 11 kaçak göçmen edilerek KKTC Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon anında Akdeniz'in soğuk sularında hiportermi geçiren Suriye uyruklu 1 yaşındaki Rahaf Karim isimli bebek KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan kurtartıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Demirören Haber Ajansı'nın yetkililerden edindiği bilgilere göre, Rahaf Karim isimli bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer mülteciler ise konaklama yerlerine yerleştirildiği öğrenildi.

AYLAN BEBEĞİ HATIRLATTI

Rahaf Karim isimli bebeğin yaşadıkları, 2 Eylül 2015 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu, Suriyeli Aylan bebeğin de arasında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı hatırlattı. 2015'te yaşanan ve hafızalarda yer edinen olayda minik Aylan'ın cansız bedeni Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu sahiline vurmuş, Aylan bebek göçmen bebeklerin sembolü haline gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı