KKTC Sağlık Bakanı Pilli, yüksek tansiyondan hastaneye kaldırıldı
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.
18.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:36
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.
Bakanlık müsteşarı Ali Çaygür, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurdu. İlk alınan bilgilere Pilli'nin durumunun iyi olduğu ve kardiyologların gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. - LEFKOŞA
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Kaynak: İHA