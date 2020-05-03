KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Kovid-19'la savaş henüz bitmedi"
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KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Kovid-19'la savaş henüz bitmedi"

KKTC Sağlık Bakanı Pilli:
03.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:56

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen savaşın henüz bitmediğini belirterek halka kişisel tedbirleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen savaşın henüz bitmediğini belirterek halka kişisel tedbirleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, yarın açılacak bazı iş yerleri ve halkın Kovid-19 salgınına ilişkin alması gereken önlemleri hatırlattı.

Pilli, "Kovid-19'la savaş henüz bitmedi. Önemli olan yasak koymak değil bunu bir yaşam tarzına çevirmektir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadelede halkın desteğiyle gelinen iyi seyri kaybetmemek için yine halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Pilli, kişisel önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, "Hijyen şartlarına uymak, sosyal mesafeyi uygulamak, mutlaka maske takmak, en başta yer alan kurallardır. İş yerinde bir çalışanın ani bir rahatsızlık, yüksek ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtilerle Kovid-19'a maruz kaldığı düşünülürse, Sağlık Bakanlığına anında bilgi verilmesi gerekmektedir." dedi.

Bu süreç içerisinde zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiğine de dikkati çeken Pilli, özellikle 65 yaş üstü kişiler ve 17 yaş altındaki gençlerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğine işaret etti.

Pilli, son günlerde halkın "salgın bitti" psikolojisiyle hareket ettiğini ve önlemlere uymadığını belirterek "Özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum salgın henüz bitmiş değildir. Çevre ülkeler ve dünyada bu salgın devam ettikçe bizde de sona ermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

KKTC'de 15 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmüyor. Ülkede toplam 108 vaka tespit edildi ve 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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