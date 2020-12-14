KKTC Sağlık Bakanı Pilli karantinada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temaslı takip çerçevesinde 3 gün boyunca evde karantinada olacağını açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temaslı takip çerçevesinde 3 gün boyunca evde karantinada olacağını açıkladı. Koronavirüs test sonucunun Pazar günü pozitif çıktığı öğrenilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan'ın temaslısı olması sebebiyle, KKTC Sağlık Bakanı Pilli'nin üç gün süreyle ev karantinasına alındığı bildirildi. Cumartesi günü koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan Bakan Pilli'nin üç gün sonra yeniden test yaptıracağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı