KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi. Kaynak: AA Haberin Videosu: KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"