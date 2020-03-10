KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.

10.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:06
KKTC Sağlık Bakanı Pilli:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: 'Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"

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