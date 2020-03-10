KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.
10.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:06
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"