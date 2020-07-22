KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Hedef, 3 yıl içerisinde Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin yapılmasıdır"
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KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Hedef, 3 yıl içerisinde Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin yapılmasıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Hedef, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Lefkoşa'ya 500 yataklı bir hastanenin yapılmasıdır.

22.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:23

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Hedef, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Lefkoşa'ya 500 yataklı bir hastanenin yapılmasıdır." dedi.

Bakan Pilli ve Türkiye Sağlık Bakanlığından KKTC'ye gelen teknik heyet, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı tam teşekküllü hastane konusunda Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Pilli, 2020'de Lefkoşa'ya bir devlet hastanesi kazandıracaklarını ve bunu Türkiye ile yapacaklarını daha önce de duyurduklarını ifade etti.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, KKTC ziyareti sırasında hastanenin yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Pilli, o sözün ardından hızlı bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesinin yapılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Pilli, "KKTC hükümeti ve Sağlık Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz sözün arkasındayız. Türkiye de verdiği sözün arkasındadır. Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde olduğu gibi her dönemde arkamızdadır, tüm imkanlarıyla bize yardımcı olmaktadır." şeklinde konuştu.

"Hedef, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Lefkoşa'ya 500 yataklı bir hastanenin yapılmasıdır." diyen Pilli, burada ihtiyaç listesinin belirlenmesi, nerede ve nasıl inşa edileceği tespit edildikten sonra projenin yapılacağını kaydetti.

Pilli, bu proje sonunda KKTC ve Lefkoşa'ya yakışır bir devlet hastanesi yapılacağını ve hastanenin 50 yıl KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.

"Ön çalışma yapmak için buradayız"

Türkiye Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç da Bakan Koca'nın talimatlarıyla KKTC'ye geldiklerini söyledi.

Koç, "İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, KKTC'ye 500 yataklı bir hastane inşasının ön çalışmasını yapmak için buradayız. Hem ihtiyaç programı hem de arsa ile ilgili hususların tespiti için yaklaşık 5 günlük çalışma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Geçen hafta itibarıyla proje çalışmalarına başladıklarını kaydeden Koç, işlemleri hızlı bir şekilde yürüteceklerini ve amaçlarının bu konuda ihtiyaç duyulan hastaneyi bir an önce KKTC'ye kazandırmak olduğunu ifade etti.

Koç, 5 günlük ziyarette gerekli çalışmayı bitireceklerini ve Türkiye'ye döndükten sonra proje ve ihale işlemlerine başlama niyetinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de yapılan hastane projelerinin ortalama 3 yılda tamamlandığını vurgulayan Koç, KKTC'de de aynı süratle hareket etmeyi planladıklarını belirtti.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: 'Hedef, 3 yıl içerisinde Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin yapılmasıdır'

Kaynak: AA

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