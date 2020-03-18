KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı
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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

18.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:56
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

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