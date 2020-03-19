KKTC Sağlık Bakanı anjiyo oldu KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu sabah anjiyo oldu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu sabah anjiyo oldu. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli bugün taburcu edilecek.

KKTC'li Bakan, koronavirüs kapsamında düzenelenen Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Pilli'nin yüksek tansiyon nedeniyle rahatsız olduğu belirlendi. Bakan Pilli, doktorların tavsiyesi üzerine bu sabah da anjiyo oldu. Yapılan anjiyoda, Bakan Pilli'nin kalp damarlarının açık olduğu belirlendi.Basına açıklama yapan Bakan Pilli, sağlığının iyi olduğunu kaydederek, en kısa zamanda görevinin başında olacağını söyledi.

Kaynak: DHA