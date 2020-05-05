KKTC Sağlık Bakanı 7 haftadır ayrı kaldığı eşine doğum günü sürprizi yaptı
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KKTC Sağlık Bakanı 7 haftadır ayrı kaldığı eşine doğum günü sürprizi yaptı

KKTC Sağlık Bakanı 7 haftadır ayrı kaldığı eşine doğum günü sürprizi yaptı
05.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:13

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 haftadır eşinden ayrı kaldığı ortaya çıktı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 haftadır eşinden ayrı kaldığı ortaya çıktı. Eşinden uzak 7 hafta Lefkoşa'da kalan Bakan Pilli, doğum gününde eşi Emine Gökeri Pilli'ye sürpriz yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 17 gündür vaka sayısı görülmeyen KKTC'de, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 haftadır eşinden ayrı kaldığı ortaya çıktı.şinden uzak 7 hafta Lefkoşa'da kalan Bakan Pilli, doğum gününde eşi Emine Gökeri Pilli'ye sürpriz yaptı. KKTC Bakanı Pilli, koronavirüs nedeniyle çiçekçilerin kapalı olması nedeniyle Girne'deki evlerinin bahçesinden topladığı çiçeklerle eşi Emine Gökeri Pilli'nin kaldığı Güzelyurt'a gitti. Eşinin yaptığı sürprizi sosyal medyadan paylaşan Emine Gökeri Pilli, Bakan Pilli'nin halk sağlığına çok önem verdiğini, bu nedenle her an görevinin başında olmak istediğini ve virüsten ailesini de korumak için 7 haftadır ayrı kaldıklarını ifade etti.

ELİNDE BİR DEMEK ÇİÇEKLE GELDİ

"Eşimle bu kadar özverili birisi olduğu için her zaman gurur duydum" diyen KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin eşi Emine Gökeri Pilli, "Nitekim dün ansızın onu elinde bir demet gül ile karşımda görünce çok duygulandım. Doğum günümü kutlamak için Girne'deki evimizin bahçesinden bir demet gül toplayıp Güzelyurt'a gelmesi ve uzaktan da olsa bana bu gülleri uzatarak doğum günümü kutlaması benim için çok anlamlıydı. Sosyal mesafeyi koruyarak çok kısa süren bir sohbetten sonra ise yine Lefkoşa'ya görevinin başına döndü. Bu süreç içerisinde eşim ve eşim gibi evinden uzakta yaşayan tüm sağlık çalışanlarının tekrar evlerine ve ailelerinin yanına dönmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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