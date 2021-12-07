KKTC Sağlık Bakan Pilli: "Aşıya ilgisizlik gibi bir durum yok" - Haberler
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KKTC Sağlık Bakan Pilli: "Aşıya ilgisizlik gibi bir durum yok"

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC Sağlık Bakan Pilli:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kış ayları dolayısıyla vakalarda artış olduğunu ancak aşıya ilgisizlik gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kış ayları dolayısıyla vakalarda artış olduğunu ancak aşıya ilgisizlik gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana günlük yapılan aşı miktarının 10 bini geçtiğini kaydetti.

5 Kasım'dan itibaren 120 bin 253 aşı yapıldığını açıklayan Pilli, 9 Aralık'ta güncel aşı miktarını paylaşacağını belirtti.

Bakan Pilli, kış şartları dolayısıyla dünyada olduğu gibi KKTC'de de vakalarda artış olduğunu ancak yoğun bakım ve yatak kapasitesi açısından gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Pilli, aşıya ilgisizlik gibi bir durumun olmadığını belirterek, halka aşıya gösterdikleri ilgi nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.

Kovid-19 ile mücadelede halka büyük görev düştüğünün altını çizen Pilli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini söyledi.

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AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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