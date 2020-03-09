KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği
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Birleşmiş Milletler, Kabine, Kıbrıs, Güncel

KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

Kıbrıs Rum kesimi Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması sonrası gerginlik sürüyor.

09.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:37
KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

Kıbrıs Rum kesimi Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs (Kovid-19)  nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması sonrası gerginlik sürüyor. KKTC sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

KKTC'de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti. KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede Demirören Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------KKTC polisinin BM askerlerini itmesi-Yaşanan arbede-BM polisinin DHA muhabirinin bölgeden uzaklaştırmaya çalışması

-Detaylar


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Kaynak: DHA

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