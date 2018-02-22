Kktc: Ortaya Çıkacak Ekonomik Değeri Kıbrıslı Türkler de Hak Ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Rum tarafının, tespit edilen doğalgazın adanın tümünün ekonomisine kazandırılabilmesi için Türk tarafından gelen iyi niyetli teklifleri doğru değerlendirmesi gereğine dikkat çekti.

Uluçay, Güney Kıbrıs'ta tamamlanan seçimin ardından görüşmeler ile ilgili yeni gelişmelerin beklenebileceğine işaret ederek, süreci yaşayarak ve görerek değerlendireceklerini belirtti.

Bir kabulünde Kıbrıs sorunu ve son günlerde gündemde olan doğalgaz ve sondaj çalışmaları konusunda değerlendirmeler yapan Uluçay, "Özellikle yıllardan beridir Kıbrıs'ta iki eşit tarafın olacağı bir çerçevede anlaşma niyeti ile görüşmelerini sabırla sürdüren Türk tarafının genel olarak izlediği dış politikanın ardından geldiğimiz nokta, aslında bizler için bir kayıp değildir. Bizler için dünyada ihtiyaç duyduğumuz bizlerin onuruna yakışır bir şekilde Kıbrıs Türk halkının da bu çerçevede temsil edildiği, halkının tarafından seçilen temsilcileri ile birlikte tescil edilmiştir diye düşünüyorum" dedi ve bugün yapılan mücadelenin geçmişte yapılan mücadelenin aslında devamı niteliğinde olduğuna işaret ederek devam eden siyasi ve ekonomik mücadelenin arkasının getirileceğini belirtti.

Uluçay, doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarını da değerlendirdiği şöyle konuştu:

"Özellikle Kıbrıs adasının etrafında belli bir süreden beridir tespit edilen doğalgaz ile ilgili münhasır ekonomik bölgenin adanın bütününe dönük değerlendirilmesi yönündeki taleplerimizi dünyanın dikkati alması gerekir.

"Tespit edilen doğalgazın adanın tümünün ekonomisine kazandırılabilmesi için bizlerden gelen iyi niyetli teklifleri doğru değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.

"Ancak böyle olması halinde münhasır ekonomik bölgenin adanın bütününe dönük ekonomik anlamda olumlu yansımaları olacaktır.

"Böyle olmaması durumunda tartışma ortamı başka mecralara yönelebilecektir."

Sondaj çalışmaları ile ortaya çıkabilecek ekonomik değerlerin Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de hak ettiği düşüncesinde olduklarını ifade eden Uluçay, geçmiş müzakare sürecinde ve bugünlerde de Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu yönde çağrıları olduğunu anımsattı. (Fotoğraflı)

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KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın açıklamaları

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