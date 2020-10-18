KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması

18.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:23
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek." dedi.

Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu.

Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi.

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır." ifadelerini kullanan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye'nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cansu Dere Seda Sayan Binnur Kaya
Spor Can Bartu Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Ateşkes Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu (1) Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 21:26:32. #1.15#
title