KKTC'NİN SULU TARIMA GEÇMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması kapsamında; Güzelyurt Ovasındaki 18. 730 dekarlık alanın sulanması için ovada yer alan mevcut Serhatköy Kumköy Arası İsale Hattına 2500 mm çapında çelik boru ile suyun iletilmesi ve 20. 000 m3'lük Kumköy deposunun beslenilmesi amacıyla, Orta Mesarya Ovası Sulamasının 48. 020, 72 m iletim borusunun 1. Kısmı olan 3. 850 m'lik kısmı ve ilgili sanat yapılarının yapılması işine ilişkin sözleşme, 6/12/2021 günü Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Akif Balta'nın başkanlığındaki imza merasimi ile yüklenici firma yetkilisi ile imzalandı. KKTC vatandaşlarının sulu tarıma geçmesini temin edecek projenin 31. 03. 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

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