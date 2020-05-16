KKTC'nin son koronavirüs hastası yaşadıklarını DHA'ya anlattı
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KKTC'nin son koronavirüs hastası yaşadıklarını DHA'ya anlattı

KKTC'nin son koronavirüs hastası yaşadıklarını DHA'ya anlattıSefa KARAHASAN, Lefkoşa, (DHA)- Bir aydır koronavirüs vakası olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs (Covid-19) tedavisi gören son hasta Zekai Gece, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

KKTC'nin son koronavirüs hastası yaşadıklarını DHA'ya anlattı
16.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:33

KKTC'nin son koronavirüs hastası yaşadıklarını DHA'ya anlattı

Sefa KARAHASAN, Lefkoşa, (DHA)- Bir aydır koronavirüs vakası olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs (Covid-19) tedavisi gören son hasta Zekai Gece, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Virüs ile 30 gün mücadele verdiğini açıklayan Gece, Ateş veya baş ağrısı hissetmedim. Ciddi kas ağrılarım oldu. Moral olarak çok kötü süreçler yaşadım dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir aydır koronavirüs vakası rastlanmıyor. Ülkede son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son hasta olarak taburcu olan Zekai Gece yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Virüsü kabus gibi nitelendiren Zekai Gece, Hiçbir şey hatırlamıyorum. Elim ayağım tutmuyordu, üç gün boyunca baygın yattım. Ölü gibiydim dedi. Hastaneye kendisine refakatçi olarak eşi Şerife Gece'nin (67) geldiğini anlatan Zekai Gece, Eşim de hastane de koronavirüs kaptı. O da zor anlar yaşadı dedi.

30 GÜN MÜCADELE ETTİM

Bir ay boyunca zorlu bir mücadele verdiğini anlatan Gece, Aşırı derece öksürük, baş ağrıları yaşadım. Moral olarak çok kötü süreçler yaşadım. Sürekli testler yapıldı. Taburcu edilmeden önce bana 3 test yapıldı. O dönem, ne konuşabiliyordum ne yürüyebiliyor ne de kendimde değildim. Ama şimdi iyiyim, yürüyorum. Hastalığım süreci ile ilgili neredeyse hatırladığım bir şey yok dedi.

'AKLIMA AİLEM VE ÇOCUKLARIM GELDİ'

Hastaneden çıktıktan sonra 14 gün boyunca evlerinde izole olacaklarını duyan ifade eden Bizi ziyarete gelenlerle balkondan uzaktan konuşuyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Lütfen önlemleri kendimiz alalım. İnsan yaşayınca görüyor. Hastalığın iyisi kötüsü olmaz dedi. Eşine refakatçı olduğu dönemde odalarında kalan bir başka koronavirüs hastasının da olduğunu söyleyen Şerife Gece de, Ben hastanede koronavirüse yakalandım. Ateş veya baş ağrısı hissetmedim. Ciddi kas ağrılarım oldu. 9 gün sonra iyileşme sağladım dedi. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendiği an kendisini kötü hissettiğini söyleyen Şerife Gece, O anda şok yaşıyorsunuz. Ailem ve çocuklarım geldi aklıma. Bir çok şeyi aynı anda düşünüyorsunuz dedi.

BAŞBAKAN TARAFINDAN UĞURLANMIŞTI

Zekai Gece, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

KKTC'nin son koronavirüs hastası yaşadıklarını DHA'ya anlattı

Kaynak: DHA

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