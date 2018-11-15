KKTC'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü

Gaziantep'te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından KKTC'nin 35. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyonda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, KKTC'nin 35. bağımsızlık yıl dönümü gönülden kutladığını söyledi.

1974 öncesi dönemde Kıbrıs Türk toplumunun ağır baskı ve zulme maruz kaldığını belirten Vali Gül, "Türk ordusu, hem zulme maruz kalan o insanları kurtardı hem de dünyaya adeta insanlık dersi verdi. Yavru vatan diye adlandırdığımız KKTC bugün yoluna Türkiye'nin büyük desteği ile yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ben Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan ise, KKTC'nin 35 yıldır Türkiye'nin tam desteği geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Yavru vatan halkının her zaman Türkiye'ye minnettar olduğunu belirten Özkan, "Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile tek millet iki devlet olmanın, diğer bir değişle büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olmanın bilinciyle hareket etmektedir. Anavatan Türkiye ile koparılamaz bağlarımız mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resepsiyon, müzik dinletisi ile devam etti.