KKTC'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tebrikleri kabul etti.

Kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devam etti. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. yılında yine huzurundayız. Senin ilke ve devrimlerinden esinlenerek, toplumsal ve devlet yapımızı çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek, bilime değer veren laik niteliği korumak için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen, KKTC'nin ekonomisi ve demokrasisi ile her geçen gün daha iyiye gitmesi için uğraşacağız. Gelişip ilerleyebilmenin ancak barış koşullarında mümkün olabileceğinin bilinci içerisinde, senin "Yurtta sulh, cihanda sulh" temel felsefesinin gerçeklerini yerine getirmeyi de sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle seni rahmet ve saygı ile anıyoruz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da deftere şu notu düştü:

"Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. yıl dönümü, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle gurur ve heyecanla kutluyoruz. Kıbrıs Türk halkı gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, hiçbir zorluktan yılmadan eşitlik ve özgürlük mücadelesini kararlılıklar sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkını bu meşru mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ahdi ve tarihi sorumluluğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme karalılığını manevi huzurunuzda bir kez daha teyit ediyoruz. Ruhun şad olsun."

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Girne, İskele, Gazimağusa ve Güzelyurt ve Lefke'de de törenler düzenlendi.