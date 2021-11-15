"KKTC'nin Kuruluşunu İlk Günkü Heyecan ve Coşkuyla Kutluyoruz"

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Yerlikaya, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı da yad ederek;

"38 yıl oldu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. " ifadelerini kullandı.

38 yıl oldu... #KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti'nin kuruluşunu ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. #KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum #RaufDenktaş'ı ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. #15KasımCumhuriyetBayramı #KKTC38Yaşında pic. twitter. com/Xj8vEk6Biv

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2021 Bizi Takip Edin

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