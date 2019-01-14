KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde anma programı gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda bulunan Denktaş'ın anıta çelenk koydu. Uysal, burada yaptığı konuşmada, Denktaş'ın emperyalist ülkelerin dayatmalarına karşı onurlu bir duruş sergilediğini belirtti. Denktaş'ı saygı ve rahmetle andıklarını kaydeden Uysal, Kıbrıs'ın özgürlük mücadelesine hizmet etmiş insanların çizgisinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Uysal, Denktaş'ın anısına stüdyoya girdi ve 1943 yılında Mağusa Limanı'nda öldürülen Arap Ali'nin ağdı olarak da bilinen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi. Türkü, sosyal medya platformları aracılığıyla çok sayıda kişiye ulaştı.

Kaynak: AA