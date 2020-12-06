KKTC'nin karantina ücreti uygulamasına öğrencilerden tepki
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KKTC'nin karantina ücreti uygulamasına öğrencilerden tepki

06.12.2020 23:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:20
KKTC'nin karantina ücreti uygulamasına öğrencilerden tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararlar doğrultusunda, KKTC'de öğrenim gören öğrencilerden 2 bin 225 TL'lik karantina ücreti talep etmesi tepkilere neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararlar doğrultusunda, KKTC'de öğrenim gören öğrencilerden 2 bin 225 TL'lik karantina ücreti talep etmesi tepkilere neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınına karşı bir dizi yeni tedbir almış, KKTC'ye gelen tüm yolcuların giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırması zorunluluğu getirilmişti. Yeni kararlar doğrultusunda KKTC'de öğrenim gören öğrencilerden de karantina ücreti alınacak olması tepkilere neden oldu. Öğrencilerden okul yönetimlerine şikayet yağdı. KKTC Bakanlar Kurulu, "Öğrenci Dostu ADA" programı uygulaması kapsamında öğrencilerin karantina ücreti ve sağlık masraflarının devlet tarafından karşılanması yönünde karar almıştı.

Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınan tek taraflı uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na çağrıda bulundu. Akpınar, bu uygulamanın "Öğrenci Dostu Ada" programına zarar vereceğini ifade etti. KKTC'ye gelecek tüm öğrencilerin karantina ücretlerini kendileri karşılamak zorunda bırakılacağını belirten Akpınar, bunun da öğrencilerde mağduriyete neden olacağını ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talep etti.

Akpınar, "Öğrencilerimizin panik dolu mesajlarına yanıt arıyoruz. 'Öğrenci Dostu Ada' programında Bakanlar Kurulu Kararı ile karantina ücreti alınmayan öğrencilerden ücret alınacak. Yüzlerce öğrenci biletleri alınmış ve mağdur. Bu konuda yardımcı yaklaşımlarınızı bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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