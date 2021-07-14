KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti
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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Köprülü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü vesilesiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi.

Atatürk'ün mozolesine çıkan Köprülü, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Köprülü, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine ve varlığına kasteden Rum-Yunan teşebbüsünü nihai olarak bertaraf eden ve Kıbrıs Türk Halkını adada yok olmaktan kurtaran Mutlu Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi desteği ile Kıbrıs Türk Halkı, devletine, bağımsızlığına, egemenliğine, özgürlüğüne ve güvenliğine sahip çıkmaya devam edecek ve 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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