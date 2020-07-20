KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü Anıtkabir'i ziyaret etti
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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindekiler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü Anıtkabir'i ziyaret etti
20.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindekiler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Köprülü ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Büyükelçi Köprülü'nün çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Köprülü, daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Köprülü, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk,

Kıbrıslı Türkler'e karşı Rum-Yunan ikilisi tarafından 1963'ten 1974'e kadar 11 yıl boyunca uygulanan tüm baskı, şiddet ve zulme karşı büyük bir mücadele veren ve kimliğine sahip çıkan Kıbrıs Türk halkı, Ada'da barış ve güven ortamı yaratarak Kıbrıs Türk'üne huzur, barış, güvenlik ve özgürlük içinde yaşama imkanı sağlayan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde karanlıktan aydınlığa çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına her koşulda vermiş olduğu somut destek ile iki ülke arasında tam bir iş birliği ve dayanışma örneği sergilendiğini de memnuniyetle ifade etmek istiyorum.

Kıbrıs Türk halkı, ayrıca işaret ettiğiniz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine bağlı kalarak bölge ve dünya barışına olan inancını korumaya da devam etmektedir.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti adına Türkiye Cumhuriyeti halkı ile tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına karşılıksız destekleri için teşekkürlerimizi sunar, manevi huzurunuzda bir kez daha saygıyla eğiliriz."

Kaynak: AA

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