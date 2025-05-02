KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir gazetecinin yönelttiği "KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?" sorusuna "Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür" yanıtını verdi. KKTC'nin adı değişecek mi, adı ne olacak?

KKTC'NİN ADI DEĞİŞECEK Mİ, ADI NE OLACAK?

Tatar'ın bir gazetecinin sorduğu "KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLUR"

"Keşke olabilse" diyerek başladığı yanıtında Tatar şu ifadeleri kullandı; "Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse benim tek söyleyeceğim artık KKTC'nin mutlak süratte bu iki devlet içerisinde sahip çıkmasıdır. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür. Bak bu önemli olan."