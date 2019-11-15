KKTC'nin 36. kuruluş yılı

15.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:30

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yılı dolayısıyla KKTC Bakü Temsilciliğini ziyaret etti.

Özoral'a ziyarette Askeri Ataşe İsmail Hakkı Köseali, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Babaoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kitle İletişim Araçlarına Destek Fonu Başkanı Vügar Seferli ve Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti.

Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini hiçbir zaman esirgemediğini ve bundan sonra da esirgemeyeceğini ifade eden Özoral, Kıbrıs Türkü'nün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için her şeyi göze aldıklarını belirtti.

Özoral, "Ambargo ve kısıtlamalara maruz kalsak da Kıbrıs bizim vazgeçilmez milli davamızdır. Kıbrıs Türkü'ne sonuna kadar sahip çıkacağız. Bugün, Kıbrıs Türkü'nün mücadelesindeki şanlı bir gün. Bakü Büyükelçiliği olarak KKTC Bakü Temsilciliğine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Babaoğlu, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığı hakettiğini, bunun için çok sayıda kurban verildiğini vurguladı.

Babaoğlu, birtakım uluslararası engellemelere rağmen Azerbaycan'la KKTC'nin çok iyi ilişkiler içerisinde olduğuna işaret etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de Türkiye'nin kendilerini her zaman desteklediğini ve bugünlere o destek sayesinde geldiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık için büyük mücadele verdiğini ifade eden Turganer, şunları kaydetti:

"Biz önümüzdeki yıllarda da Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle çok daha güzel günlere geleceğiz. Türkiye'nin etkin fiili garantisi bizim için olmazsa olmazlarımızdan. İki kesimli, eşit haklara dayalı bir çözümden yanayız. Kıbrıs Türk halkı bunun için mücadele veriyor."

Kaynak: AA