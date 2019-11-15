KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü
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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü

Macaristan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

15.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:16
KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü

'da, 'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi.

Başkent Budapeşte'deki KKTC temsilciliğinde, KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen'in ev sahipliğindeki resepsiyon geniş katılımla gerçekleştirildi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik milletvekili Laszlo Lukacs, KKTC Macaristan Fahri Konsolosu John Mcgough ve çok sayıda davetli katıldı.

KKTC'yi tanıtıcı filmin gösterildiği resepsiyonda, davetlilere KKTC'ye özgü yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA
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