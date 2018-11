KKTC'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu

Resepsiyona, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TİKA Başkanı Serdar Çam, gaziler, askerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın mesajı okundu.

Özersay, mesajında, bu topraklarda onurlarıyla bir halk olarak yaşayabilme ve kimliklerini var etme mücadelelerinin devletin kuruluşundan da önceye dayandığını vurguladı.

KKTC'nin tüm kurumlarıyla birlikte uluslararası toplumun farklı aktörleriyle en üst düzeyde iş birliği yapmaya açık olduğunu belirten Özersay, "Kıbrıs Türk halkı uluslararası toplumun bugün devam eden haksız yaklaşımları nedeniyle bir anlamda izole edilmeye çalışılıyor olsa da adım adım dünyanın parçası olma yönünde kararlılıkla ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Özersay, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını iyi yönetmesi ve kendi devletine sahip çıkmasının gerek Kıbrıs adasının gerekse de Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliği, istikrarı ve huzuru açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kıbrıs şehitlerini rahmetle anan Özersay, mesajında "Demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak KKTC'yi bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşımak bizim asli görevimizdir." ifadesine yer verdi.

"Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacak"

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü de KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını kaydederek, bugünün "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkı olarak tüm güçleriyle KKTC'yi her alanda daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek için çaba sarf etmek gerektiğinin altını çizen Köprülü, "Bunu da el birliğiyle yapacağız. Şüphesiz ki her zaman, her koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır." şeklinde konuştu.

Kutlama pastasının kesilmesinin ardından Kıbrıs yöresel halk oyunlarının sergilendiği resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.