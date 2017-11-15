KKTC'nin 34. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. Yıldönümü kutlamaları kapsamında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 34. Yıldönümü kutlamaları kapsamında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 34. yıldönümü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Törene KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer'in yanı sıra gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama kapsamında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.
Zulüm ve haksızlıklarla mücadele edilerek egemenliğin kazanıldığını vurgulayan Fahri Yönlüer, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, zulüm ve haksızlıklara karşı mücadelenin yanında, katlanılan büyük fedakarlıkların sonucuna halkımızın bağımsızlığa ve egemenliğe inancının bir sonucu olarak kurulmuştur. Kıbrıs Türk Halklı asırlardır sürdürdüğü Kıbrıs'taki varoluş mücadelesini tam 34 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır" diye konuştu.
Demokrasisiyle ileriye güvenle baktıklarını belirten Yönlüer, "15 Kasım 1983'te devletine kavuşan Kıbrıs Türk Halklı, hiçbir haklı nedene dayanmayan ambargolar altında olmasına rağmen, gerek ticari ve iktisadi alanda, gerekse sosyal, kültürel ve siyasi alanda dünyadan kopmayarak her geçen gün kalkınmaya devam etmektedir. Devletinin 34. yılında Kıbrıs Türk Halkı, 300 bin nüfusu, 10 bin doların üzerinde milli geliri, 2 milyar dolar bütçesi, nüfusunun yüksek eğitim düzeyi, uluslar arası tanınan üniversiteleri ve kendini defalarca ispatlamış demokrasisiyle ileriye güvenle bakmaktadır" şeklinde konuştu.
Tören konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL