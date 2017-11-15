KKTC'nin 34. Kuruluş Yıldönümü Azerbaycan'da Kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. kuruluş yıldönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıldönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resepsiyon düzenlendi. KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Ufuk Turganer, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıldönümünü kardeş Azerbaycan'da, Bakü'de sizlerle birlikte coşkuyla, büyük gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Kıbrıs Türk halkı yıllarca bağımsızlık mücadelesi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Anadolu halkının desteğiyle 15 Kasım 1983 tarihinde egemenliğini tüm dünyaya ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Kıbrıs Türkü bugün bulunduğu bu noktaya kolay gelmemiştir. Bugüne gelinceye kadar verilen mücadeleyi, özellikle de 1963-1974 yılları arasında asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kıbrıslı Türkler olarak biz, Yurtta barış, dünyada barış diyen ulu önder Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüdük ve bundan sonra yürümeye devam edeceğiz. Temsilciliğimiz kardeş ülke Azerbaycan'da faaliyetinin 20. yılını da bugün itibariyle kutlamış oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle aramızdaki bağın her geçen gün daha da artmasını ümit ederim ve bunun içinde çalışmayı arzu ediyorum. Türk Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var oluş mücadelesinde dirayetli önderlerimiz Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Milli mücadelemizde vatan toprağı uğruna hayatlarını veren şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.
Resepsiyon daha sonra Türk mutfağından çeşitli tatların ikram edilmesiyle devam etti. - BAKÜ