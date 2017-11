KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü - Bakü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resepsiyonla kutlandı.



KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazim İbrahimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zafer Ocak, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.



Resepsiyon, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Etkinlikte konuşan Turganer, Kıbrıs Türk halkının 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Rum tarafınca uygulanan tüm baskı ve zulme karşın direnerek ayakta kalmayı başardığını, haklı mücadelesini sürdürerek Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştirmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı.



Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım 1983'te egemenliğini tüm dünyaya ilan ederek KKTC'yi kurduğunu anımsatan Turganer, cumhuriyetin Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve kararlılıklarının en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.



Bu noktaya gelene kadar verilen mücadeleyi, özellikle 1963-1974 yıllarında yaşananları asla unutmamaları gerektiğini söyleyen Turganer, Türkiye'nin adadaki askeri varlığının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türk tarafının güvenliğini sağlayan en önemli unsur olduğunu ifade etti.



İsviçre'de temmuz ayında yapılan Kıbrıs Konferansı'nı hatırlatan Turganer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu zirve, Kıbrıs Türk tarafının samimi çabasına karşın eşitliğimizi kabullenmeyen Rum tarafının olumsuz yaklaşımı nedeniyle başarısızlıkla son bulmuştur. Kıbrıs sorunu ancak eşitlik, özgürlük ve güvenlik temelinde kalıcı bir çözüme kavuşturulabilir. Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır her alanda haksız kısıtlamalara ve engellemelere maruz kalmakta ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ve katkı sayesinde bu mağduriyetlerimiz bir nebze de olsa giderilmektedir."



Azerbaycan'la KKTC arasındaki ilişkilere de değinen Turganer, şunları kaydetti:



"Temsilciliğimizin, kardeş ülke Azerbaycan'da faaliyetinin 20. yılını da bu vesile ile kutluyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizle aramızdaki bağın her geçen gün artmasını gönülden diliyorum. İçinde bulunduğumuz eğitim yılında 500 Azerbaycanlı gencimiz ülkemizdeki üniversitelerde eğitim görmekte ve 20'si devletimizin sağladığı bursla eğitim almaktadır. En büyük hedefimiz, iki kardeş ülke arasındaki mevcut ilişkilerimizi daha da artırmak ve iki kardeş ülkenin birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olmaktır."



Azerbaycanlı milletvekili Hikmet Babaoğlu, Kıbrıs Türklerinin her bir Azerbaycanlının kalbinde müstesna yeri bulunduğunu söyledi.



KKTC'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci ülke olarak yer almasının önemine işaret eden Babaoğlu, KKTC'nin bugün eğitim ve turizm ülkesi olarak tanındığını bildirdi.



Resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.