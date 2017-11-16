KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 34. yıl dönümü, ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyonla kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 34. yıl dönümü, ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyonla kutlandı.
KKTC Washington Temsilcisi İsmet Korukoğlu ve eşi Suna Korukoğlu, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Willard Oteli'nde resepsiyon verdi.
Resepsiyona, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Kongresinin bazı üyeleri, diplomatik misyon mensupları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile Washington'daki KKTC ve Türk vatandaşlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı.