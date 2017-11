KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.



Londra'da bir oteldeki resepsiyona, aralarında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile eşi Deniz Ergin, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, Avrupa Irak Türkmenleri Federasyon Başkanı Sündüs Abbas'ın da bulunduğu çok sayıda Türk ve İngiliz davetli katıldı.



Büyükelçi Başaran KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü mesajında, "Kıbrıs Tu¨rk halkının bagˆımsızlık, o¨zgu¨rlu¨k, demokrasi ve insanca yas¸ama

c¸abalarında her zaman ve her s¸art altında Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin sagˆladıgˆı

destek ve gu¨venceler yadsınamaz. KKTC devleti ve Kıbrıs Tu¨rk halkının kendi

ayakları u¨zerinde durmaya yo¨nelik c¸abalarında her do¨nemde ve her alanda

destekleriyle yanımızda bulunan Tu¨rkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına

tes¸ekku¨rlerimizi iletmek isterim." ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Tu¨rk halkının 1963 yılında bas¸layan var olma çabalarının sonucu olarak 15 Kasım

1983'te de cumhuriyetlerinin doğduğunu dile getiren Başaran, "1968 yılından bu yana devam eden mu¨zakere su¨reci Mayıs 2016 tarihinde

bas¸layan yogˆun go¨ru¨s¸melerle ve Kıbrıslı Tu¨rklerin iyi niyetli ve samimi c¸abaları ile

c¸o¨zu¨m ve anlas¸ma hedefine dogˆru ilerlemeye c¸alıs¸mıs¸tır. Go¨ru¨s¸melerde iki bo¨lgeli,

iki toplumlu ve siyasi es¸itligˆe dayalı federal bir Kıbrıs'ta kalıcı, barıs¸c¸ıl ve adaletli

bir c¸o¨zu¨me ulas¸ma c¸abaları su¨rdu¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Temmuz 2017 tarihinde go¨ru¨s¸me

c¸abalarımız bir sonuc¸ alamadan bitmis¸tir. Benim inancım odur ki Kuzey Kıbrıs'ın

Tu¨rk halkı s¸imdiye kadar oldugˆu gibi bundan sonra da var olarak ilerlemeye,

gelis¸meye, tu¨m engel ve kısıtlamaları as¸arak yu¨kselmeye devam edecektir." dedi.



Başaran ayrıca, İngiltere'deki Kıbrıs Türk toplumuyla bir araya gelmek üzere KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın haftaya Londra'yı ziyaret edeceğini duyurdu.



Resepsiyonda Büyükelçi Başaran ile Büyükelçi Bilgiç kutlama pastasını birlikte kesti ve davetlilerle sohbet etti.