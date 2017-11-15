KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Temsilciliğince, KKTC'nin kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Temsilciliğince, KKTC'nin kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
KKTC Cenevre Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ve eşi Süleyman Soylu'nun, bir otelde verdikleri resepsiyona, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, diplomatik misyon mensupları, kurum ve kuruluş temsilcileriyle Cenevre'de yaşayan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katıldı.
KKTC Cenevre Temsilcisi Büyükelçi Soylu, burada yaptığı açıklamada, İsviçre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarısızlıkla sona ermesine rağmen KKTC'nin varlığının güçlenerek devam edeceğini söyledi.
Türk tarafının çözüm için tüm gayreti gösterdiğini vurgulayan Soylu, uluslararası toplumun da KKTC'nin hakkını teslim etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Resepsiyona katılanlara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.