Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon verdi.





Taksim'de bir otelde düzenlenen resepsiyonda ev sahibi KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, davetlileri kapıda karşıladı.





İstanbul Valisi Vasip Şahin, törende yaptığı konuşmada, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini belirterek, "KKTC, bağımsız olarak ayakta ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek. Biz, Kıbrıs'ı bir vatan olarak gördük, bir vatan olarak sevdik ve bir vatan olarak bağrımıza bastık." dedi.



Şahin, KKTC ile ilgili ölçütlerinin vatan kavramı olduğuna dikkati çekerek, "Stratejik konum, sahip olduğu maddi varlıklar, bilinenler, bilinmeyenler, doğal kaynaklar, bunlar bizim için ölçü değil. Bizim için önemli olan, orada onların yanında olmaktır. Biz, Kıbrıs'ta her zaman varız ve onların yanındayız. Kıbrıs, yalnız değil, koskoca bir millet, koskoca bir devlet onun yanında, bunu tüm dünya böyle biliyor." değerlendirmesinde bulundu.



KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, KKTC'nin büyük bir özveriyle kurulduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünün ve bağımsızlığının vazgeçilmezliğinin bilincinde olduğunu vurgulayan Yönlüer, "Yeni nesle daha iyi yarınlar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle her zaman ve her koşulda, bizlere destek olan ana vatanımıza minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.





Günün anısına pasta kesildi, KKTC'nin dününü ve bugününü anlatan bir gösteri gerçekleştirildi.



Resepsiyona 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ve gazilerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.