KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, 34. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerine bir vatan bırakan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.