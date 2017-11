KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.



Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve yurttaşlar katıldı.



Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.



KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, konuşmasının başında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak, "En karanlık yıllarında Atatürk ilke ve inkılaplarından şaşmayan Kıbrıs Türk Halkı, onun çizdiği yolda sonsuza dek yürümeye ant içmiştir." ifadesini kullandı.



KKTC'nin, zulüm ve haksızlıklara karşı mücadelesinin yanında, katlanılan büyük fedakarlıkların sonucunda kurulduğunu anlatan Yönlüer, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve dava arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle andığını dile getirdi.



Yönlüer, 15 Kasım 1983'te devletine kavuşan Kıbrıs Türk halkının, hiçbir haklı nedene dayanmayan ambargolar altında olmasına rağmen, gerek ticari ve iktisadi alanda gerekse sosyal, kültürel ve siyasi alanda dünyadan kopmadan, her geçen gün kalkınmaya devam ettiğini belirterek, "Devletinin 34. yılında Kıbrıs Türk halkı, 300 bin nüfusu, 10 bin doların üzerinde milli geliri, 2 milyar dolar bütçesi, nüfusunun yüksek eğitim düzeyi, uluslararası tanınan üniversiteleri ve kendini defalarca ispatlamış demokrasisiyle ileriye güvenle bakmaktadır." diye konuştu.



Devlete ve geleceğe güvenin teminatının, anavatan Türkiye'nin esirgemediği maddi ve manevi desteği olduğunu vurgulayan Yönlüer, şunları söyledi:



"Kıbrıs Türk halkının kalkınması için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan anavatanımızın, hayata geçirmiş olduğu asrın 'Barış Suyu' projesi, Atatürk'ün işaret ettiği üzere 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesi şiar edinip yapılmış bir projedir. Bu projenin bölge barışı ve istikrarına da katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak adada adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılması hususundaki iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu sürdürmekle beraber bizlere düşen, ülkemizin gelişiminin sürdürülebilir kılınması için elimizden geleni yapmaktır. Bunlardan en önemlisi de birlik ve beraberlik içinde olmaktır. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu olarak, Cumhuriyetimizin 34. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu önemli günde, güçlü ve azimli halkımızın aydınlık geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına minnettarlığımızı sunar, kurtuluş mücadelesi sırasında canlarını feda eden azizi şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve varoluş mücadelemize her zaman destek veren Anadolumuzun güzel insanlarını şükranla anıyoruz."



Yönlüer'in anı defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.



Tören sonunda gaziler, toplu fotoğraf çektirdi.