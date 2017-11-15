KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.



KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten şiir okudu.



KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yaptığı konuşmada, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümünü Kıbrıs Barış Harekatının başlangıç noktası olan Mersin'de dördüncü kez kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



KKTC'nin, zulüm ve haksızlıklara karşı büyük bir fedakarlık gösteren Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancı sonucunda kurulduğunu aktaran İnanıroğlu, şöyle konuştu:



"Kıbrıs Türk halkı bugün kendi devletinde, anavatan Türkiye'nin etkin, fiili ve garantisinde güven ve barış içerisinde demokratik ve çağdaş bir ülkede yaşamaktadır. Bilindiği üzere Kıbrıs'ta iki toplumlu iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir anlaşmaya varmak için 50 yıldan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde müzakereler yürütülmüştür. Kıbrıs Türk tarafı adada adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak için iyi niyetiyle Kıbrıs Rum tarafıyla görüşmeleri yürütmeye çaba harcarken, Rumlar hayali ve tutarsız nedenlerle görüşmeleri baltalamaktadırlar. Müzakereler çerçevesinde son olarak İsviçre'de 2. Kıbrıs Konferansı düzenlenmiş ve sonuçsuz kalmıştır. Daha sonra yeniden bir araya gelinmesine rağmen Rum tarafının sıfır asker sıfır garanti tutumunu sürdürmesi nedeniyle BM Genel Sekreteri konferansın başarısızlıkla sonuçlandığını ilan etmiştir."



İnanıroğlu, Kıbrıs Rum tarafının 1968 yılından bu yana sürdürülen müzakerelerde uzlaşmaz tavır sergilediğini aktardı.



KKTC'nin uluslararası toplumun sürdürdüğü tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin desteğiyle günden güne daha da geliştiğini anlatan İnanıroğlu, KKTC'nin turizm ve eğitim adası olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından tören sona erdi.