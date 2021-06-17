KKTC New York Temsilcisi Dana, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta Rum temsilcinin iddialarını yanıtladı
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KKTC New York Temsilcisi Dana, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta Rum temsilcinin iddialarını yanıtladı

KKTC New York Temsilcisi Dana, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta Rum temsilcinin iddialarını yanıtladı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunun ele alındığı BM Genel Kurulunun 11 Haziran 2021'de düzenlenen oturumunda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) New York Temsilcisi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunun ele alındığı BM Genel Kurulunun 11 Haziran 2021'de düzenlenen oturumunda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) New York Temsilcisi Andreas Hadjichrysanthou'nun konuşmasındaki iddiaları, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupla yanıtladı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC New York Temsilcisi Dana, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, GKRY temsilcisinin BM kurumlarını bir kez daha suistimal ettiğini vurguladı.

Dana, Kıbrıs konusunda bugüne kadar bir anlaşmaya varılamamış olmasının esas nedeninin, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile güç ve zenginliği paylaşmayı topyekun reddeden yaklaşımı olduğunu ifade etti.

Kapsamlı Çözüm Planı'nın 2004'te Kıbrıs Rum tarafınca reddedildiğini hatırlatan Dana, 2017'de Crans Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamamasının nedeninin yine Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu olduğunu da belirtti.

Dana, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunun ele alınma şekline ilişkin "bu kez farklı olmalı" çağrısına rağmen, Kıbrıs Rum tarafının 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleşen 5+BM formatındaki gayriresmi toplantıda, masaya yeni öneri getirmediği gibi, Kıbrıs Türk tarafının yeni önerilerinin görüşülmesini de engellemeye çalıştığını vurguladı.

KKTC New York Temsilcisi Dana, mektubunda ayrıca yıllardan bu yana statükonun bir simgesi haline gelen Kapalı Maraş'ın, kapalı kalmasının Ada'da kimsenin çıkarına olmadığını ifade etti.

Kapalı Maraş'ın, KKTC toprağı olduğunu da hatırlatan Dana, Maraş bölgesinde KKTC hükümeti tarafından atılmakta olan adımların uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünün de altını çizdi.

Andreas Hadjichrysanthou, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının ivedi şekilde uygulanmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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