KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli Mut ilçesini ziyaret etti

25.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:18

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Mersin'in Mut ilçesinde zeytinyağı üretim tesislerini gezdi.

Bir dizi program için ilçede bulunan Mendeli, bir firmaya ait tesiste zeytinyağı üretim aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kendisine ikram edilen zeytinin tadına bakan Mendeli, Mut zeytininin farklı bir aromaya sahip olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA