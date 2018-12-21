KKTC Meclisi'nde 'Fetö' Tartışması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bütçe görüşmelerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tartışmaları damga vurdu.

Cumhuriyet Meclisi'nde konuşan muhalefet Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, "KKTC'de bulunan FETÖ'cülerin korunduğu algısı var. Soruşturmalar engelleniyor algısı var. Türkiye, FETÖ'yü yok etmeye çalışırken, FETÖ'nün KKTC'deki yapılanmasından da bahsedilmeli. KKTC'deki FETÖ yapılanması 1991 yılında başladı. Bu yapılanma eğitim kurumlarında başlarken, daha sonrasında ise asker ve polis yapılanmaları ile devam etti. Bu yapılanmalar devam ederken; pek çok iş adamı da, bilerek ya da bilmeyerek bu örgüte destek oldu" dedi.

Başbakan Tufan Erhürman'a çağrı yapan Zaroğlu, "Başbakan'dan FETÖ soruşturmaları ile ilgili açıklama bekliyorum" dedi. Başbakan Erhürman da, "FETÖ soruşturmaları gizli şekilde devam ediyor. Ben ilgili makamlara zaman zaman gecikmeleri soruyorum, sordum" dedi.

'KİMLER KORUYOR ENDİŞESİ'

MASAK'ın incelemeleri sonrasında milyar dolarlık hesaplara ulaşıldığını belirten Zaroğlu şunları söyledi;

"2010-2015 yılları arasında KKTC'de bazı banka hesaplarına, Türkiye Cumhuriyeti'nde FETÖ ile ilişkili banka veya şirketlerden bir buçuk milyar dolar gönderildiği tespit edilmiştir. Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan bir davada; itirafçı olan gizli bir tanık, KKTC'de FETÖ ile ilişkili işadamlarının ve kumarhane sahiplerinin isimlerini vermiştir. Bu konu ile ilgili olarak başsavcılığın ve polisin oluşturduğu özel bir ekip Gaziantep'e gitmiş ve oradaki makamlardan bu isimleri almıştır. Bu isimler şu an polisin elinde mevcuttur ve soruşturma devam etmektedir. Ancak kamuoyunda; bu şahısları kimin koruduğuna ilişkin çok ciddi endişeler mevcuttur."

BAŞBAKAN: GECİKMELERİ SORUYORUM

Zaroğlu'ndan sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman da, "Başbakan'dan beklenti, savcılığın ve polisin gizli yürütmekte olduğu soruşturmalara müdahale etmesi midir etmemesidir?" Soruşturmalara siyasi olarak müdahaleleri şiddetle reddediyorum" dedi. Erhürman şöyle devam etti: "FETÖ soruşturmaları ile ilgili Sayın Zaroğlu geldi. Beklenti ne? Başbakan gizli olan soruşturmaya girsin öğrensin, soruşturmanın gizliliği prensibi varken bunu kamuoyuna açıklasın. Bu olmaz. Emniyet içerisinde bir ekip ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın yardımlarıyla yürütülen gizliliği olan bir soruşturma. Bu soruşturma süreci de yürüyor. Bizim en azami olarak sorabileceğimiz soru bu gecikmelerin nedenidir. Ben bu soruyu ilgili makamlara soruyorum, sordum. Dolayısıyla burada Başbakanlık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor açıklamasını kabul etmem." - Karahasan

Kaynak: DHA