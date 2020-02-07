KKTC Meclis Başkanı Uluçay: "KKTC'nin futbolda sesini duyurmak için mücadele veriyoruz"

07.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yıllardır spor ambargosu altında olan KKTC'nin futbol alanında sesini duyurmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, KKTC'ye yönelik spor ambargosuna dikkati çekmek ve ülkedeki tesislerin farkındalığını artırmak adına Girne'de bir otelin yeni açılan spor tesislerinde, Girneli eski futbolcular ile maç yaptı.

Meclis Başkanı Uluçay, maç öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bugünün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen Uluçay, Cumhuriyet Meclisindeki milletvekili ve bürokratlardan oluşan futbol takımıyla zaman zaman KKTC'nin eski futbol takımları ve TBMM futbol takımıyla maç organizasyonları yaptıklarını söyledi.

Uluçay, bu akşam yaptıkları maçın önemine dikkati çekerek, "Yıllardır spor ambargosu altında yaşayan KKTC'nin futbol alanında sesini daha fazla duyurmak için bir mücadele veriyoruz." dedi.

KKTC'nin doğa ve turizm anlanında zaten çok geniş imkanlara sahip olduğunu belirten Uluçay, yabancı ülkelerin futbol takımlarının KKTC'ye gelebilmesi için spor tesisi ve bu husustaki turizm politikası alanında yıllardır çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay, Türkiye ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden takımların KKTC'ye gelmelerine vesile olmak açısından böyle bir organizasyon düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Meclis Futbol Takımı ile Girneli eski futbolcular arasındaki müsabaka, 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: AA