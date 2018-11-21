KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Kktc Dahili ve Harici Bedbahtlara Karşı Dimdik Ayaktadır"

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC'nin kuruluşuna destek vermeyen bazı kişilerin bugün devlet makamlarında olduklarını belirterek, ülkenin hem iç hem de dış problemleri ile mücadelesine devam edeceğini belirtti.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı yazılı açıklamada ülkenin iç ve dış problemleri hakkında değerlendirmede bulundu. Töre, KKTC'nin kuruluşuna itirazı olanların devlet makamlarına gelip yöneticilik yaptığını, bazılarının da yapmakta olduğunu belirterek, bu kişilerin KKTC hakkında'kuruluşunu desteklemiyorduk' açıklamalarını ise, "Çok çirkin ve yakışıksız söylemler" olarak niteledi.

Bu tür söylemleri kullananların KKTC'nin düşmanı olduğunu savunan Töre, bunları sarf eden siyasileri ve onların siyasetlerini de şiddetle kınadığını belirterek, "KKTC dahili ve harici bedbahtlara karşı dimdik ayaktadır, bizler de ulusal davamızın ve devletimizin bekçileriyiz" dedi.

Doğu Akdeniz'de, hem denizlerde hem de KKTC üzerinde yürütülen algı operasyonlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını da kaydeden Töre, "Anavatanımız Türkiye'miz olmasa Kıbrıs Türk halkını bir kaşık suda çoktan boğarlardı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Türk ordusunun en büyük güvenceleri olduğunu ifade eden Töre, "Doğalgazı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemeyen Rumlar çeşitli entrikaları gündeme getireceklerdir. Yanılgı ve aldanma içerisinde olmayalım. Türkiye ve KKTC'yi dikkate almayan hiçbir proje yürürlüğe giremez. Gerginlik çıkararak Rumlar hedeflerine ulaşamazlar" dedi. - LEFKOŞA