KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre'den Eğitim Bakanı Özyiğit'e Sert Tepki

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'i din kültürü ve ahlak dersinin okullarda seçmeli ders haline getirilmesinden dolayı eleştirdi.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'i sert bir dille eleştirdi. Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "milli" kelimesinden çok rahatsız olduğunu iddia ederek, koyduğu hedeflerden bunun anlaşıldığını savundu. Töre, din kültürü ve ahlak dersini seçmeli ders haline getiren bakanlığın yakında Türkçe dersini de seçmeli ders haline getirebileceği endişesi taşıdığını belirterek, İslam karşıtı faaliyetlerin hızlandırıldığını iddia etti. "Muhalefetteyken 'İlahiyat Koleji'ni kapatacağız' şeklindeki yaklaşımın şekil değiştirerek İslam karşıtlığına dönmüştür" diyen Töre, Kıbrıs Türk halkının milliyetinin Türk, dininin İslam olduğunu vurguladı. Töre, Özyiğit için "Milli Eğitim Bakanı olması Kıbrıs Türk halkı için büyük bir talihsizlik" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA