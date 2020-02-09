KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre'den Akıncı'nın açıklamasına tepki

09.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamasına ilişkin, "Kör bir ideolojik saplantıyla Kıbrıs Türklerine, milli davamıza, ana vatan Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar veren açıklamadır" dedi.



KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz Gazetesi The Guardian'daki röportajına tepki gösterdi. Töre yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatan Türkiye ile her zaman bir ve bütündür. Esas 'Korkunç' olan, büyük mücadelelerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en üst makamında oturan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kör bir ideolojik saplantıyla Kıbrıs Türklerine, milli davamıza, ana vatan Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar veren açıklamasıdır. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de olmayacaktı. Ana vatan Türkiye ve Türk Ordusu Kıbrıs Türkünün bedenindeki kandır, candır ve Kıbrıs Türkleri, Türk milletinin mensubu olmaktan daima kıvanç duymaktadır" dedi.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar da dün yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir" ifadelerini kullanmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA