KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Taziye Mesajı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de askeri helikopterin düşmesi üzerine 4 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Töre, "Kahraman Türk ordusunun mensubu 4 Mehmetçiğimizin elim bir helikopter kazasında şehit olmaları bizleri de derinden üzmüştür. Takdir-i ilahinin önüne geçmemiz mümkün değildir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz. Şahsınızda yüce milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ailelerine başsağlığı dileriz" dedi. - LEFKOŞA