KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasını Demirören Haber Ajansı değerlendirdi.

KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye
28.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:57

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasını Demirören Haber Ajansı değerlendirdi. Amcaoğlu, Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) sonrasında ekonomik sıkıntılar yaşayan KKTC'ye yaptığı mali desteğe teşekkür ederek,  "İyi ki varsın anavatan Türkiyem" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.  Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye tarafından el üstünde tutulduğuna işaret eden Amcaoğlu,  "Türkiye'den sağlanan mali destek ile bizler ikinci bir bayramı yaşadık" dedi.  

"BEKLENEN BİR PROTOKOLDÜ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bu süreçte emeği geçenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Amcaoğlu, "Türkiyemiz ile beklediğimiz gibi bir protokol imzaladık" dedi. KKTC'de yapmaları gereken ev ödevleri olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, "Koronavirüs sonrasında yüzde 57'ye yakın kazançlarımızda düşüş olmuştu. Bu protokol bunun tamamlanmasında önemli bir yer edecektir" dedi.

YARIM ASIRDIR TÜRKİYE BİZİM YANIMIZDA

Türkiye'nin sağlık alanında da kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Amcaoğlu, "Türkiyemiz, ekonomik anlamda da bizlerin yanında yer aldı. Yarım asırdan beridir yanımızda olan Türkiye, bu dönemde de bizim yanımızda oldu. Çok müteşekkiriz Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye'ye. Karşılık beklemeden Türkiye bizlerin yanında yer aldı" diye konuştu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin KKTC'nin ekonomik koşullarının düzeltilmesi konusunda şartsız bir adım attığına işaret eden Amcaoğlu, "Türkiyemiz kayıtsız şartsız, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu göstermiştir. Koronavirüs döneminde dünyaya yardım eden bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türk milletinin önder bir ülkesidir Türkiye. Bayram zamanında paketin açıklanması imzalanması tam anlamıyla bir bayramdır" ifadelerini kullandı.

HERŞEYİ TÜRKİYE'DEN BEKLEYEMEYİZ

"Her şeyi Türkiye'den bekler durumda olmayacaklarını" söyleyen Amcaoğlu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Üzerimize düşüni eksiksiz yapacağız. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a kalben teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki Türkiyemiz var." KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye'den KKTC'ye 2.3 milyar TL'lik kaynak aktarılmıştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu Haber
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı Haber
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı Haber
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Metin Oktay Michael Jordan Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Balık Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:57:46. #1.14#
title