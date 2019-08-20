KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek

KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor.

20.08.2019 15:33
KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor.

KKTC Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bakan Olgun Amcaoğlu yarın Ankara'ya gidecek, ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.

Amcaoğlu'na Ankara'da ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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