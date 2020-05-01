KKTC'li siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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KKTC'li siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

KKTC'li siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
01.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ölümcül ve bulaşıcı bir virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da zor bir dönemden geçtiğini belirterek, emeği ve alın teriyle geçinenler için bugünlerin daha zor geçtiğini ifade etti.

Böyle bir dönemde, sosyal adalet ilkesine daha fazla önem verilerek, işsizlik ve yoksulluk riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Akıncı, "Emek ve alın terinin hak ettiği değeri alacağı, emekçilerimizin örgütlülüğünün güçleneceği, iş güvencesinin korunup geliştirileceği, sağlık içinde bir gelecek dileklerimle 1 Mayıs Emek Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

"İşçi ve emekçinin katkısının ülke için en başta gelen unsur olduğunun bilincindeyiz"

Başbakan Ersin Tatar, 1 Mayıs'ın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle farklı koşullarda kutlandığını belirtti.

Tatar, mesajında, "Bizler, işçi ve emekçinin katkısının bir devlet, bir ülke için en başta gelen unsur olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bu kesimin çalışma koşullarını, yaşam seviyesini ileri taşımak, haklarını koruyup geliştirmek suretiyle üretimi en üst seviyeye çıkarmayı ödev sayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türkü'nün bu günlere emekçisi, iş dünyası, öğretmeni ve memurunun verdiği yoğun mücadeleyle geldiğini vurgulayan Tatar, zorlukları birlikte aşacaklarının ve ülkeyi daha güzel yarınlara taşıyacaklarının altını çizdi.

Tatar mesajında, "Halkımızın ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı'nı candan kutlar, herkese sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim." ifadesine yer verdi.

"Alın teriyle hayatını kazanan herkesin bayramını kutlarım"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da mesajında, yaşanan zor günlerin 1 Mayıs'ın anlam ve önemini bir kez daha hatırlattığını ve sosyal devletin ne kadar gerekli olduğunu açık şekilde gösterdiğini kaydetti.

İnsanlar arasındaki dayanışma ve ülkeler arası iş birliğinin bu süreçte daha da artmasının önemine vurgu yapan Uluçay, "Başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada emeği ve alın teriyle hayatını kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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